مليار و28 مليوناً إيرادات نقل البضائع في الخطوط الحديدية بطرطوس

جهينة نيوز

بيّن مدير الخطوط الحديدية في فرع الخطوط الحديدية في طرطوس مضر الأعرج أن حجوم نقل البضائع المنفذة في فرع طرطوس خلال عام 2018 بلغت تحميل: 474501 طن أي بنسبة إنجاز 129% -تفريغ: 171327 طناً، أي بنسبة إنجاز 72% ووصل مجموع البضائع المحمّلة والمفرغة في فرع طرطوس خلال عام 2018 إلى 645828 طناً وبلغت إيرادات نقل البضائع لعام 2018 ما قيمته مليار و28مليون ليرة ، في حين كانت إيرادات العام الفائت638.2 مليون ليرة، أيّ بزيادة مقدارها 161%.

وأضاف الدكتور الأعرج: تقوم المؤسسة بتسيير قطاري ركاب «ترين سيت» وعربات سريع بين طرطوس واللاذقية منذ العام 2012 بهدف تأمين حركة نقل المسافرين، ولاسيما طلاب جامعة تشرين ذهاباً وإياباً وبأسعار رمزية كنوع من المشاركة الوطنية في تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين تخفيفاً للأعباء الاقتصادية عليهم من جراء الأوضاع الراهنة. وأضاف الأعرج: بلغت إيرادات نقل الركاب خلال عام 2018 ثلاثين مليون ليرة. قام فرع طرطوس بتكثيف العمل في مستودع القاطرات ومركز إصلاح الشاحنات والصهاريج، ولاسيما بعد نقل جميع الأدوات المحركة والمتحركة من فروع حمص وحماه وحلب واللاذقية إلى فرع طرطوس، حيث أصبح فرع طرطوس المركز الرئيس والوحيد خلال سنوات الأزمة لإجراء جميع الإصلاحات والصيانات اللازمة للقاطرات والصهاريج والعربات والشاحنات ومجموعات الصيانة الآلية والترين سيت، علماً أن معظم هذه الإصلاحات هي من تخصص المراكز الرئيسة في حلب التي دمرت وسرقت تجهيزاتها ومعداتها التخصصية، ويتم تزويد فرعي حمص واللاذقية بالقاطرات اللازمة وفق متطلبات العمل وذلك من مستودع قاطرات طرطوس. كما قمنا بتفعيل عملية نقل البضائع على محور طرطوس حمص – شنشار، حيث تمّ تحقيق حجوم نقل بضائع للقطاعين العام والخاص لابأس بها وهي في ازدياد مستمر، إضافةً إلى ما تمّ إنجازه من إصلاح وتجهيز للخط الحديدي بين حمص ومناجم الفوسفات وإعادة تفعيل حركة القطارات عليه لنقل مادة الفوسفات إلى مرفأ طرطوس. ومن الصعوبات التي يعانيها الفرع التعديات على حرم الخط الحديدي من المواطنين بفتح ممرات سطحية لعبور السيّارات بشكل غير قانوني وتنفيذ إمرارات غير نظامية، إضافة إلى قيام بعض المواطنين بتخريب سور الحماية المنفذ على حدود الاستملاك، حيث نقوم بمخاطبة الجهات المعنية لمعالجة مثل هذه الحالات، ولكن في معظم الأحيان تكون المعالجة ضعيفة، الأمر الذي يستدعي اهتماماً أكثر جدية من الجهات المعنية (مجالس المدن والبلدات، الجمعيات الفلاحية والمخاتير…)، ومن الصعوبات أيضاً تعرض قطارات الركاب والبضائع في بعض المناطق للرشق بالحجارة أثناء مسيرها، الأمر الذي يعرض أرواح العاملين والمسافرين للخطر، إضافة إلى أضرار مادية، الأمر الذي يستدعي تفعيل تسيير دوريات من الشرطة أثناء مرور القطار في المناطق التي تتعرض للرشق المتكرر وقيام الجهات المعنية بمعالجة هذه الظاهرة المؤذية عن طريق نشر الثقافة والتوعية بالوسائل الإعلامية وغير الإعلامية المتاحة وعن طريق المدارس والجوامع والمنظمات الأهلية. وكذلك النقص الكبير بالقوى العاملة خاصة الفئات الوظيفية الرابعة والخامسة والنقص بمواد الخط الحديدي والمعدات والتجهيزات لزوم أعمال الصيانة والحفاظ على الجاهزية، حيث يتم تجميع مواد الخط المستبدلة -سابقاً- وإعادة تدويرها للاستفادة من الصالح منها للاستخدام. والحاجة الماسة للقطع التبديلية اللازمة لصيانة وتجهيز الأدوات المحركة والمتحركة، حيث يتم الاستفادة مما يتوافر في حلب إضافةً إلى فك بعض القطع عن القاطرات المتوقفة عن العمل. والنقص الشديد في عدد القاطرات العاملة وعمرها الاستثماري الذي لا يتناسب مع حجوم النقل، والنقص الشديد في الآليات كماً ونوعاً الذي لا يتناسب مع حجم العمل الحالي والمستقبلي، وخروج نظام الإشارات والاتصالات على محور طرطوس– حمص الشرقية من الخدمة بسبب تدمير وتخريب البنية التحتية ومستودعات القطع التبديلية للنظام الألماني المعتمد على هذا المحور، وتالياً فإن جميع المحطات على هذا المحور تعمل بشكل يدوي. يذكر أن فرع الخطوط الحديدية في طرطوس يعد من أهم مراكز العمل في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية نظراً لوجود مرفأ طرطوس ومصفاة بانياس ومعمل الإسمنت، حيث يقوم بتنفيذ خطة المؤسسة في مجال نقل البضائع والركاب وتأمين سلامة حركة القطارات على كامل المسافة العائدة له من محطة تلكلخ وحتى محطة السن، إضافة إلى التفريعات التابعة له (المرفأ – معمل الإسمنت– مصفاة بانياس– المطاحن– المصرف الزراعي) وتتبع لفرع طرطوس محطات: تلكلخ- عكاري– سمريان– طرطوس– المرفأ– الرويسة– معمل الإسمنت– مرقية– بانياس– مصفاة بانياس، حيث يقوم فرع طرطوس بإجراء الصيانات اليومية للخط الحديدي ومرافقه ومتابعة الجاهزية الفنية للأدوات المحركة والمتحركة بشكل دائم بما يحقق أمان سير القطارات.