أبراج يوم السبت مع سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ١٢/ ١: قدرة هائلة على التنظيم عصبي مزاجي يثور لاتفه الاشياء طيب القلب لا يخاصم ولا يحقد، ينسى الاساءة لبيب وعاقل شعبي صاحب قلب دافئ حازم الرأي، يحتفظ بالشباب يحب الصدق، نجاح على مستوى العمل، سفر ورحلات، مشاكل مع الشريك، خلافات تجد لها حلا، فرص كبيرة، تحصل على الافضل على مستوى المال والعمل وللبعض اضطرابات صحية

الحمل: القمر ببرجك انت بطاقة ونشاط وبحاجة لتكون بمزاج افضل، استيقظ باكرا، تمارس جاذبية قصوى، الاوضاع تتحسن، القمر ببرجك اضبط حظوظك، تهتم بشؤون عائلية، افكارك تأييد واهتمام، نهارك جيد

الثور: لا يخلو نهارك من مواجهات صعبة، الأفضل ان تتبع سياسة الهدوء والمرونة بأحداث هذا النهار لانه نهارك ضعيف الحجة الفلك ينصحك بالتأجيل، فرصتك غير مضمونة فقد تظهر فجأة مواقف من الآخرين باتجاه يعاكس مخططاتك ويحمل لك فقدان او نسيان أغراض او كتاب، الشيء المهم اليوم اتركه للغد أفضل

الجوزاء: نهار جيد ومميز يعطيك قوة وقدرة على أفكار غير عادية، عجل واستغل المناخ لانه مناسب للانطلاق لفكرة جديدة مع محيطك لتتلقى مساعدات وكلمات إعجاب، وسط مرح أو احتفال او دعوة، اليوم تحل ألغاز مع الأصدقاء قضايا إنسانية أوقصة تتعلق بعمل جماعي دعوات اجتماعات معرفة جديدة او معرفة قديمة

السرطان: تنجز عمل تفخر فيه وتكون محط أنظار او تحتاج لصبر وتروي وحكمة في كل خطواتك حتى لا تضيع سدى، تسير أمورك بشكل أفضل ابتعد عن فكرة التأجيل وانه كل أشغالك بالوقت المخصص، اثبت جدارتك حتى تتواصل وتعمل طريق تصاعدي لكن كن حذرا بالانزلاق الغرامي، للبعض اعطال وتصليحات وتعامل مع أطباء أو لهجة غير لهجتك او تكون متواجد في حركة غير اعتيادية

الاسد: نشيط وحيوي لمواكبة كل ما تقوم به من فعاليات ما يزيدك خبرة ومهارة، كن صاحيا ومتفهما لما يجري من لقاءات واتصالات والسفريات، نهار غير عادي لا تقف ساكنا تحرك بكل ما عندك من إمكانية حتى يساعدك الحظ على ان تجد حلا لتعويض وتستعيد موقعك، الامور جيدة قصة تتعلق باوراق ومعاملات

العذراء: تتجه للروتين بشكل غير عادي وتشعر بعدم القدرة على ضبط الحسابات المالية، من الضروري أن تؤسس وتعيد ميزانيتك لتنتهي من قسط أو قرض وتبدأ بمشاريع جديدة بسبب احتمال تطرأ تغييرات تثير غضبك على أي حال ادرس كل خطواتك من بدايتها لنهايتها وحاول ان تسمع وتصغي لآراء الآخرين، وليكن عندك امل وابتعد عن الضغوطات النفسية وحاول الاسترخاء، تغير موقع وتحكي بقصة قديمة وتعلن عن قصة مالية جديدة فيها استشفاء

الميزان: تركز على الشراكة شراكة عمل أو عاطفة، أنت بحاجة لتوازن وقدرة حكيمة لضبط دفة الأحداث، احتمال مطبات إذا تسرعت واتجاهات إيجابية إذا ترويت بسبب احتمال ظهور قضايا دون موعد تضع نفسك في وضع مجابهة وكي لا تظهر بمظهر مشاكس كن هادئ، تاخذ طاقة سلبية مطلوب منك المعالجة بهدوء وتقرب من الشركاء

العقرب: نهار مناسب لخطوات حساسة لتباشر بإنهاء أي أعمال متراكمة، لا تتكاسل حاول التبكير إلى عملك واطلب مساعدة وبإمكانك تنظيم وقتك ولن تجد وقتا للاستراحة وقد تتناول طعامك واقفا، انتبه لا تتردد بأخذ استراحة وللبعض تنقل من مكان لمكان واعمال بخارج إطار العمل

القوس: نهارك إيجابي ويبدأ نهارك بالتحسن السريع وترى الأمور من منظار أبيض وتستطيع تخصيص جلسة حوار وتكون مسالم ومفاوض بعيدا عن التسرع، نهارك مفتوح لتعبر عن عواطفك بشكل جذاب وتمارس هواية جديدة وتعيد إحياء الاتصالات لتحصل على فرصة وللبعض اهتمام بأولاد أو تغيير مكان إقامة، تنبع من قلبك الامور الجيدة

الجدي: مشغول في البيت، حظوظ على صعيد عائلي إذا ابتعدت عن الغيرة العائلية احتمال تصل نتائج جيدة، حصن نفسك بالهدوء حتى تحدد نقاط التوتر فقد تجده مفاجئا من خلال الآخرين وانت تستطيع أن تجد الحل الوسط لتريح نفسك، لا تهمل أحبتك واذا ظهرت هموم طارئة كن ناضجا لا تلعب على الكلام لان العائلة تدعمك دون شروط، مشغول بأمور عقارية او نقل بيت أو بعض التصليحات والأعطال

الدلو: نهارك جميل موعود بحظوظ ولقاءات شيقة تتمتع بسرعة التخلص من أمر صعب، حضر نفسك فتبدو قادرا على محاصرة المواضيع بعدة اتجاهات، سفرة قصيرة واتصال مهم يظهر لقاءات طارئة مع أخوة وجيران، نهار للحركة بدون سرعة

الحوت: تبدأ مرحلة جديدة وتؤسس لمشروع تحلم به، قلق بشأن قسط مستحق أو ملتزم بقضية على صعيد مادي، لا تبالغ بمصروفك فقد تكون كريم بإفراط بسبب صعوبة بمعالجة أمورك المالية، لا تذهب لالاوهام بعيدا افتح ذهنك وللبعض يتلقون مبلغا من المال غير متوقع يوصلك إلى عهد جديد وفرصة للدخل المادي أو خبر بخصوص أمور مادية او مكسب مادي