الولايات المتحدة تشتري رادار المنظومة الأثرية التي دمرت فخر صناعتها في سورية

جهينة نيوز:

الصاروخ السوفيتي الشهير سام-3 (اس-125) بيتشورا و الذي شارك بالتصدي للعدوان الثلاثي في سورية و أسقط فخر الصواريخ الأمريكية المجنحة و رغم أنه صاروخ أثري دخل الخدمة قبل ما يزيد عن 57 عاماً و لكن يبدو أن فعاليته في سورية هي التي دفعت الامريكي لإعادة الإهتمام بهذه المنظومة و شراء رادارها من أوكرانيا و بمبلغ بخس.

وبات معلوما مؤخرا أن الأمريكيين حصلوا على الهوائي الخاص بنسخة مطوَّرة لمنظومة "بيتشورا" تُعرف اختصارا باسم "إس-125إم1". واشترته شركة "كولمن انترناشنل" الأمريكية من أوكرانيا ممثلة بمؤسسة "أوكرينماش" لحساب مركز العمليات الجوية للقوات البحرية الأمريكية.

وباعت أوكرانيا أحد أهم مكوّنات منظومة "إس-125إم1" مقابل مبلغ بخس هو 500 ألف دولار حسب موقع "ديانا".

وخصصت منظومة "إس-125إم1" للدفاع عن المنشآت الإدارية والصناعية والعسكرية الهامة وحمايتها من مختلف وسائل الهجوم الجوي التي تطير على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة.

ويبلغ وزن الجهاز التابع لمنظومة "إس-125إم1" الذي إرسلته المؤسسة الأوكرانية إلى الشركة الأمريكية 15 طنًّا