9 آلاف شخص عالقون على متن سفينة بسبب فيروس!

الجمعة, 11 كانون الثاني 2019 الساعة 20:22 | اخبار الصحف, الصحف العالمية

9 آلاف شخص عالقون على متن سفينة بسبب فيروس!

جهينة نيوز:

أفادت صحيفة "Daily Express" بأن ركاب أحد أكبر سفن الرحلات البحرية لا يمكنهم مغادرة السفينة بسبب انتشار فيروس على متنها.

ورست سفينة "Oasis of the Seas" التي تملكها شركة "Royal Carribean" في ميناء فالموت بجزيرة جامايكا. وسجل الأطباء إصابة 167 من ركاب السفينة بـ"نوروفيروس"، الأمر الذي دفعهم لمنع جميع ركاب السفينة الذين يبلغ عددهم نحو 9 آلاف شخص، من مغادرتها.

وقال ممثل للشركة صاحبة السفينة إن الأطباء يقدمون المساعدات الطبية اللازمة لكل المصابين على متن السفينة، مضيفا أنه يتم إيصال الأدوية الإضافية إلى السفينة لمنع انتشار الفيروس.

ونوروفيروس هو فيروس شديد العدوى وينتشر عادة عبر الطعام أو الماء الملوث أثناء التحضير أو الأسطح الملوثة وينتقل عند الاتصال المباشر بالشخص المصاب.

 


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