شاهد قوة مسلحة للإحتلال يرعبها مواطن أعزل و مصاب فتطلق النار عليه مرة ثانية - فيديو

جهينة نيوز:

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل مساء اليوم الجمعة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن, و لكن و بحسب الفيديو المسرب يظهر أن مستعمر أطلق رصاصة من مسدس على الشاب الفلسطيني الغاضب فثار غضبه أكثر و هجم على جندي للإحتلال و هو أعزل و مصاب فقام جيش الاحتلال بإطلاق النار عليه مرة ثانية و زعم الاحتلال أن الشاب إستشهد و لكن قالت وزارة الصحة انه مصاب بجروح بليغة.

و يكشف الفيديو أن قوة الاحتلال الاسرائيلي كانت مرعوبة من المواطن الفلسطيني و لم يتجرؤوا من الاقتراب منه حتى بعد إصابة بطلقة ثانية.