المكتب الاعلامي لبري يرد على اللجنة الاعلامية المنظمة للقمة الاقتصادية

جهينة نيوز:

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رد على بيان اللجنة المنظمة للقمة الإقتصادية و جاء في بيان المكتب الاعلامي للرئيس بري ما يلي:

“توضيحا لما ورد في بيان اللجنة الاعلامية المنظمة للقمة الاقتصادية التنموية من معلومات، وتحديدا حول موضوع دعوة ليبيا الى القمة وعدم دعوة سوريا اليها،يهم المكتب الاعلامي للرئيس نبيه بري التأكيد بأن هذه المعلومات تحديدا هي مختلقة وعارية من الصحة تماما.

ويبدي المكتب استغرابه الشديد ان يصل هذا الاسلوب من الاختلاقات والتلفيقات لهذا المستوى من القضايا والمقام.لا بل على العكس فقد زار وزير المال فخامة الرئيس بناء لطلب الرئيس بري محتجا على توجيه دعوات الى الليبيين. ونكتفي بذلك”.