زاخاروفا: انسحاب القوات الأمريكية يجب أن يتم تحت اشراف الحكومة السورية

جهينة نيوز

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم أن موسكو لديها انطباع بأن الولايات المتحدة تسعى للتراجع عن سحب قواتها من سورية، لافتة إلى أهمية إشراف الحكومة السورية على عملية انسحاب القوات الأمريكية.

وأشارت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي إلى أن واشنطن لا تمتلك استراتيجية واضحة ومعلنة للانسحاب من سورية، مشددة على أنه إذا تم الانسحاب الأمريكي من سورية فإننا سنعتبر ذلك خطوة إيجابية.

وجددت زاخاروفا تأكيدها على أن المناطق التي تخليها القوات الأمريكية من سورية يجب أن تعود إلى سلطة الدولة السورية.

ونوهت زاخاروفا إلى أنه من المهم عدم السماح بتعطيل المفاوضات بشأن ادلب، معربة عن قلق موسكو بشأن ارتفاع عدد انتهاكات نظام وقف إطلاق النار في إدلب والذي وصل ألى أكثر من ألف