الشرطة تطلب عينة من الحمض النووي لرونالدو على خلفية تهمة الاغتصاب

جهينة نيوز:

أعلنت شرطة ولاية نيفادا إنها طلبت رسميا من السلطات الإيطالية الحصول على عينة من الحمض النووي لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إطار تحقيق في اتهامه باغتصاب امرأة قبل عشر سنوات في لاس فيغاس

وأكد رونالدو (33 عاما)، الذي يُعتبر على نطاق واسع واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، أنه بريء من الاغتصاب وقال عبر محاميه في لاس فيغاس الخميس إن "اللقاء الجنسي المُثار حوله الاتهام كان بالتراضي".

وتفجرت القضية في أيلول 2018 عندما رفعت كاثرين مايورغا دعوى قضائية على رونالدو في محكمة كلارك الجزئية في نيفادا متهمةً إياه باغتصابها في فندق بلاس فيغاس عام 2009 ودفعه 375 ألف دولار لها مقابل صمتها.

وقال محامو مايورغا في أيلول إنها تسعى الآن للحصول على تعويض قيمته 200 ألف دولار وفسخ اتفاق عدم الإفصاح الذي قالوا إنه تم إجبارها على توقيعه من قبل "متخصصين في حماية السمعة الشخصية استأجرهم" نجم كرة القدم.

ونسبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس إلى مصدر لم تسمه في جهاز لإنفاذ القانون مطلع على القضية القول إن السلطات في لاس فيغاس أرسلت مذكرة إلى السلطات القضائية في إيطاليا للحصول على عينة من الحمض النووي لجناح فريق يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال.

وقالت الصحيفة إن المحققين يرغبون في معرفة ما إذا كانت عينة الحمض النووي لرونالدو متوافقة مع عينة عُثر عليها في فستان مايورغا الذي يخص امرأة أخرى