كوهين يدلي بشهادته أمام مجلس الشيوخ الشهر المقبل

جهينة نيوز:

أعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي أنّ مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الاميركي دونالد ترامب، سيدلي بإفادته أمامها في 7 شباط المقبل.

ويعكس استدعاء كوهين للإدلاء بإفادته أمام اللجنة إصرار الديموقراطيين الذين باتوا يسيطرون على الأغلبية في مجلس النواب على استخدام صلاحياتهم لفتح تحقيقات تتناول الرئيس.

وحُكم على كوهين في 12 كانون الأول بالسجن ثلاث سنوات بعد إقراره بالذنب بتهم التهرّب الضريبي والإدلاء بشهادة كاذبة وانتهاك قوانين تتعلق بالحملة الانتخابية. وأرجئ موعد دخوله السجن إفساحاً في المجال أمامه للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس.

وكوهين (52 عاماً) الذي اشتهر بقوله إنه يفدي ترامب بروحه، يتعاون منذ أشهر مع المحقّق الخاص روبرت مولر من دون أن يشرح شيء عن تفاصيل هذا التعاون، فيما ينفي ترامب بشدة أي تواطؤ لفريق حملته الانتخابية مع روسيا.