أبراج يوم الجمعة مع سمر عمران

مولود ١١/ ١: حساس ذكي يكره الفوضى والضجيج، يحب الصدق ويحب العمل، يحب السفر، يحب التواصل والسفر والاناقة، شجاع وصبور وحريص، مزاجه متكيف واسع الخيال بيتوتي، الاشهر القادمة تغيير مكان اقامة حركة كثيفة، تحولات وتغيرات في الاهتمامات، مشاريع وسفر وتنقل، انفراجات مالية ومعنوية

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: انت وسط عاصفة هوجاء، لا تجازف ولا تكن بطلا، لا تتهرب من مواجهة او امر واقع، احم صداقاتك من اصحاب النوايا المشبوهة، نهارك يحمل ارهاق وكثرة اعباء، تشكو من وعكة صحية، انتبه من مضللين ومن ضياع اغراضك ومفاتيحك

الثور: يوم رائع ومفاجأت ثمينة وحظوط مهمة تشعر أنك يجب أن تشارك في جميع النشاطات بعزيمة وتفاؤل كي تبعد توتر اليومين الماضيين، يوم للانفراجات والدعوات والصداقات ولقاءات وهو يوم للصداقات والتعارف والدعم عزز موقعك وكن مخلصآ لوعودك وكن حذرآ من الخلاف مع صديق ولكن بشكل عام العلاقات جيدة لك لهذا اليوم، القمر يساعدك بوجوده ببرج الحوت

الجوزاء: مناعتك ضعيفة، لا تفسد فرحة الاحبة، تتعرض لمواجهة لذا لا ترتجل في موقف ما، جو ضاغط، وواعد على صعيد مسؤولين، وضاغط، نجاح بالنسبة للعمل والمهمات، انتبه لسمعتك واستقرارك المهني، للبعض نزلة اسواق وخلاف مهني.

السرطان: حظوظ قوية، معنوياتك عالية، اليوم يختلف عن امس، فرص نجاح، تفكر بسفر أو رحلة عمل أو مشروع، تعالج الامور بثقة ورصانة، حضورك لافت للنظر، تطرح الافكار، لا يوجد عائق يقف بطريقك، اتصال من شخص بعيد، أو زيارة.

الاسد: تتحسن الاجواء نسبيا، تتصالح مع نفسك والاخرين، تبدا مفاوضات، تربح مكافأة وتدخل تحسينا على اموالك المشتركة، معاملات وفواتير، تظهر بعض المؤشرات والتسوية، بامكانك ان تبادر في تعزيز الجو بانسجام، تفاوض بليونة، احتمال انشغال بشخص مريض، لا تسجن نفسك في البيت

العذراء: مزاجك معكر وقد تعرض علاقاتك للخطر، انتبه من مواجهة او خلاف، من مصلحتك ان تسعى للسلام وتلطيف الجو، توتر ومشاكل بسبب بعض الشركاء العاطفيين او العمليين، لا تسمح لنفسك بتوجيه الملاحظات او ان تنتقد احدا، انتبه من مخالفة قانونية، لا تسمح للامور بالتازم لان العرقلة جاهزة

الميزان: تهتم بشؤون متنوعة من الصباح والتزامات، تنقل لأكثر من مكان، تحصد نجاح وتوفيق، لا تتردد بطلب مساعدة، اهتم بوضعك الصحي، تحتاج لفترات استراحة، لا تتخلى عن هذا النهار، الحظ يمر خلال هذا النهار

العقرب: يبدو انك ترغب اليوم بمشروع جديد ومستعد لأخذ مبادرة وتعديل بعض الامر اليوم تسمع جواب مفرح لانطلاقة جديدة وهناك فرصة اليوم لمصالحة وترتيب أمور على الصعيد الشخصي أو تحسين علاقاتك مع وقفة الى جانب الاولاد ولديك فرصة لممارسة هواية محببة وجديدة وتمارس بعض التغيير في الأثاث المنزلي والشكل الخارجي

القوس: تعزز ثقتك بنفسك، تغير على صعيد العائلة، يوم فيه توتر وتراجع على صعيد عائلي بسبب كثرة التصليحات، اجواء مشحونة مشاعر سلبية، للبعض ضغط صحي أو معنوي، كن منتبها من كل تأخير، عمل على صعيد منزل، مسالة طارئة تسبب التعب فجأة

الجدي: كلماتك ناعمة، تلتقي بأشخاص تحبهم، الكلام لك مقابلاتك لك زياراتك لك، تعقد زيارات لتعبر عن رأيك، تشارك بندوة او مؤتمر، ابتسامتك ظاهرة، من الضروري ان تعمل مقابلة

الدلو: يجعلك تبحث في امور مالية هناك فرح بعرض جديد، لديك رغبة بتحسين مظهرك الخارجي فاليوم أفكارك واضحة ويسهل عليك تدبير الامور وهناك سعادة بربح مفاجئ او هدية او مساعدة او استرداد لدين رؤيتك صائبة على كافة الاحوال تلتقط اشارات جديدة بشكل مستمر من المرجح ان تكون مفاوضات بدون حسم فاليوم معلق على المال راهن.

الحوت: القمر ببرجك، يعطيك طاقة لوضعك المعنوي، تعلن عن بداية مهمة في حياتك، بداية شهر جيدة، خطوات جريئة لتبدأ صفحة جديدة، تتضخم الامور بطريقة ايجابية.