جهينة نيوز

أعلنت وزارة الحرب الفرنسية، مساء اليوم الخميس، في بيان رسمي مقتل طيارين فرنسيين بعد تحطم طائرتهما الحربية، يوم أمس الأربعاء، فوق جبال "جورا" شرقي البلاد.

ونعت الوزارة الطيارين اللذين قتلا بعد تحطم طائرتهما المقاتلة من نوع "ميراج 2000" أثناء طلعة تدريبية.

وجاء في البيان أن وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، ستتجه غداً إلى قاعدة "نانسي أوشي" الجوية الواقعة شمال شرقي البلاد لكي تلتقي بالجنود وبأسر الطيارين.

هذا وكانت طائرة حربية فرنسية من نوع "ميراج 2000" قد اختفت يوم أمس الأربعاء، من شاشات الرادارات بين منطقتي جورا ودوبس شرقي البلاد قبل أن يتم العثور على حطامها في الجبال.