لقاء الاحزاب: انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت من دون دعوة سوريا ليس من مصلحة لبنان  

جهينة نيوز

أكدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية،اثر اجتماعها اليوم في مقرها الرئيسي، أن “عقد القمة العربية الاقتصادية في بيروت من دون دعوة سوريا إليها، لا قيمة له وليس من مصلحة لبنان السياسية والاقتصادية في الوقت نفسه، فلبنان بأمس الحاجة لهذا الحضور لتكون القمة هي المدخل لمشاركته في عملية إعادة إعمار سوريا ودعوة العرب إليها من البوابة اللبنانية، بحيث يقطف لبنان ثمار هذه العودة ولا يكون بالتالي آخر من يعود إلى سوريا”.

وثمنت “موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري برفض عقد القمة في بيروت من دون مشاركة سوريا”، داعية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى “المبادرة لتحرير لبنان من أية إلتزامات عربية تتعارض مع مصلحته المباشرة، بما خص عقد قمة على أراضيه لا تدعى إليها سوريا، لا سيما وأن لبنان نأى بنفسه عن قرار الجامعة العربية بفرض الحصار على سوريا”.

وتوقفت الهيئة أمام “الكوارث التي أدت إليها العاصفة الأخيرة، والتي كشفت فضيحة التلزيمات والتعهدات بالتراضي، وحجم الفساد الذي اعترض تنفيذ عمليات بناء البنية التحتية من طرقات وجسور، وبالتالي هدر المليارات من الدولارات”.

وأكدت أن “هذه الفضيحة الموصوفة تستدعي من أجهزة القضاء والرقابة التحرك السريع لمحاسبة المسؤولين عن هذه التلزيمات المخلة بدفاتر الشروط، والتي أدت إلى تحميل اللبنانيين الكوارث وأعباء الديون، فيما تراكمت ثروات بعض المسؤولين من المال العام المنهوب”.

وتوجهت من قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي بأحر التعازي برحيل الرئيس السابق للحزب الأمين جبران عريجي، منوهة “بدوره النضالي في دعم المقاومة ضد الاحتلال والدفاع عن عروبة لبنان، والكفاح لأجل النهوض بلبنان من مشاريع الفتنة المذهبية إلى آفاق النضال الوطني والقومي الذي يليق بتضحيات شعبنا وطموحاته”.

المنار