بيان إقالة المدرب الألماني شتانغه

جهينة نيوز

تم إقالة المدرب الألماني شتانغه و تعيين المدرب الوطني فجر إبراهيم و ذلك بحسب بيان صادر عن الاتحاد السوري لكرة القدم, و جاء في بيان الإتحاد:

قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني للرجال، الألماني بيرند شتانغه، وتعيين المدرب الوطني فجر إبراهيم عوضاً عنه، حيث من المقرر أن يلتحق غداً الجمعة للإشراف على تدريب المنتخب استعداداً لمباراته المقبلة المصيرية أمام منتخب استراليا في الخامس عشر من الشهر الجاري.

و كان مئات الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي طالبوا بإقالة المدرب الألماني على إثر خسارة سورية أمام الأردن 2-0 و التعادل السلبي مع فلسطين