ظريف يرد ساخراً على مايك بومبيو

جهينة نيوز

رد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة كتبها على تويتر منتقدا تصريحات نظيره الاميركي مايك بومبيو في القاهرة بالقول : اينما تدخلت اميركا جلبت معها الفوضى والقمع .

وكتب ظريف في التغريدة : متى واينما تدخلت اميركا جلبت معها الفوضى والقمع والكراهية الى هناك . متى ما ارادات ايران ان تتحول الى دولة معتدلة وتقتفي اثر الحكومات العميلة لاميركا ونماذج حقوق الانسان لمايك بمبيو - سواء الشاه او الجزارين الحاليين – فان ذلك اليوم هو اليوم الذي تجمد فيها جهنم (كناية عن استحالة ذلك الامر) . ومن الافضل لاميركا ان تعتاد على فقدانها وخسارتها ايران .

وكان بومبيو قد اعلن في القاهرة ان الحظر الاقتصادي الاميركي سيزداد صرامة حتى تعود ايران لتصبح دولة طبيعيه حسب تعبيره .