إستغلوا الضباب و الأجواء السيئة و لكن مكافحة المخدرات كانت في المرصاد

جهينة نيوز

خلال متابعتها الأمنية الدقيقة لعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة ضبطت الجهات المختصة سيارة محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة معدة للتهريب عبر بلدة سرغايا بريف دمشق الشمالي.

وذكر مصدر في الجهات المختصة أن “المهربين الخارجين على القانون حاولوا عبثا استغلال الظروف الجوية السيئة من ضباب وصقيع في منطقة سرغايا لتهريب مواد مخدرة عبر الحدود مع لبنان لكن يقظة عناصر الجهات المختصة ومتابعتهم الدقيقة والحثيثة لمهامهم في مختلف الظروف وبناء على معلومات ومراقبة لصيقة لسيارة بيك آب مشبوهة تم إيقافها للتحقق من أمرها”.

وبين المصدر أن “المهربين عمدوا إلى وضع كمية من الحشيش المخدر في غالون لنقل الوقود وبعد ضبط المخدرات فيه تم تفتيش السيارة بدقة وبخبرة عناصر الدورية تم العثور على مخبأين سريين داخل السيارة وفيهما كميات كبيرة من المخدرات لافتا إلى أنه تمت مصادرة السيارة والتحريز على المواد المخدرة لتسليمها إلى السلطات المعنية أصولا”.

وتعمل الجهات المختصة في مختلف المحافظات على مكافحة تهريب المخدرات والحد من انتشارها وملاحقة الاشخاص المتاجرين بها والمروجين لها حيث تم خلال الفترة الماضية القاء القبض على عدد منهم ومصادرة ما بحوزتهم من المواد المخدرة وتقديمهم الى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.