مادورو يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة في فنزويلا

جهينة نيوز

أدى الرئيس الفنزويلي المنتخب نيكولاس مادورو اليوم اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة حتى عام 2025.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أن مراسم أداء اليمين جرت في مبنى المحكمة العليا الفنزويلية بالعاصمة كراكاس.

وحضر المراسم رؤساء كوبا وبوليفيا والسلفادور ونيكاراغوا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وممثلو وفود عدد من دول العالم من بينهم إيران ممثلة بوزير دفاعها.

وكان مادورو فاز بولاية جديدة مدتها ست سنوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ 20 من أيار 2018.

يشار إلى أن فنزويلا التي تتبع النهج التحرري في أمريكا اللاتينية تتعرض لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية عبر معارضتها اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة وللانقلاب على الرئيس الشرعي مادورو باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.