نورثروب أطلقت صواريخها و ميغ 29 إيرانية نجحت بإعتراض كل الصواريخ

جهينة نيوز

بإستخدام صواريخ " R-73" الاسطورية نجحت سيدة القتال القريب ميغ-29 بإعتراض صواريخ أطلقتها القاذفة نورثروب اف 5 و ذلك خلال مناورات فدائيو الولاية في إيران.

حيث دمرت مقاتلة ميغ 29 ، خلال مناورات "فدائيو سماء الولاية" للاقتدار الجوي، بنجاح صواريخ أطلقتها قاذفة نورثورب اف 5، وذلك من خلال اطلاق صواريخ R 73 مطورة, في حين لم يتم ذكر نوع التطوير للصاروخ السوفيتي الشهير أكان تطوير روسي أم تطوير إيراني, علماً بأن اليمن نجح بتعديل هذه الصواريخ و إستعملها لإسقاط مقاتلات سعودية من الارض رغم أن الصاروخ من فئة جو-جو.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مقاتلات ميغ 29 دمرت بنجاح اهداف جوية وأرضية في بيئة واقعية للحرب الالكترونية مستخدمة صواريخ مطورة وذلك خلال اليوم الاول من المرحلة الرئيسية والعملانية لمناورات "فدائيو سماء الولاية" للاقتدار الجوي التي بدأت صباح اليوم الخميس في اصفهان.

وقال المتحدث بإسم مناورات "فدائيو سماء الولاية"، تعقبت طائرات ميغ 29 صواريخ أطلقتها مقاتلة اف 5 ودمرتها بنجاح عبر اطلاق صواريخ R 73.

وأضاف، ان طائرات اف 4 دمرت بنجاح الاهداف المحددة مسبقاً باستخدام القصف المكثف (Carpet Bombing).

ونوه المتحدث بإسم مناورات "فدائيو سماء الولاية" الى ان طائرات اف 14 قامت في هذه المرحلة من خلال تنفيذ دوريات جوية، بمتابعة طائرات العدو المفترض وتنفيذ مهمة TOP COVER، قائلا، استعرضت بنجاح مقاتلات اف 14 وميغ 29 ظروف الاشتباك في مشهد حربي واقعي.

وأضاف، إن الفرق المتخصصة في الحرب الحديثة في منطقة المناورات تصدت في هذه المرحلة لهجوم العدو المفترض الكيماوي وواجهت الهجوم الكيماوي باستخدام مختلف منظومات ازالة التلوث.