بومبيو يكشف أسماء الدول التي سيشكل منها حلف عسكري  

جهينة نيوز

رحب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بالتقارب بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وبعض الدول العربية المهرولة للإحتلال، لافتا إلى أنه أمر ضروري.

وقال بومبيو، في كلمة له بمقر الجامعة الأمريكية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس: "خطوات التقارب بين الدول العربية وإسرائيل في المنطقة يجب الإشادة بها"، موضحا أنه "تقارب ضروري" حسب زعمه.

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط يضم كلا من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن, علماً بأن مثل هذا التحالف لن يكون موجه ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي بل لحمايته .

وقال بومبيو، في خطاب ألقاه اليوم الخميس بالجامعة الأمريكية في القاهرة: "إن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط للتصدي لأخطار التهديدات التي تواجهها المنطقة وتفعيل التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة".

وأوضح بومبيو: "هذه الخطوة تهدف إلى الجمع بين كل من أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن واليمن ونطلب من كل هذه البلدان التفكير في الخطوات التالية بهذا الاتجاه".

واعتبر بومبيو أن الولايات المتحدة كانت دائما "قوة تحرير وليس قوة احتلال"، وتساءل: "هل يمكنكم قول الشيء ذاته عن إيران؟" دون أن يوضح قصده و خصوصاً أن إيران لم تحتل أي دولة في حين واشنطن دمرت أفغانستان و العراق و ليبيا و غيرها من الدول.

وشدد بومبيو على ضرورة استمرار التصدي للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن دول المنطقة عليها بذل جهود في هذا الاتجاه.

وقال بومبيو في خطابه إن "عهد التراجع الأمريكي قد انتهى"، معتبرا أنه "عندما تتراجع الولايات المتحدة تزداد وتيرة الفوضى"، وتابع: "لقد استخلصنا الدروس من أخطائنا"..