محطة "بي بي سي" تبث مواد تطرح مواقف أيديولوجية إرهابية

جهينة نيوز

أعلنت هيئة المراقبة على الاتصالات في روسيا، أن تفتيش "بي بي سي" كشف عن بث مواد تطرح مواقف أيديولوجية لمنظمات إرهابية دولية.

وقالت الهيئة في بيان " فيما يتعلق بموارد الإنترنت في بي بي سي، يتم فحص المحتوى للتأكد من الامتثال للتشريعات الروسية. في الوقت الحاضر، تم الكشف عن مواد تبث المواقف الإيديولوجية للمنظمات الإرهابية الدولية (اقتباس الإرهابي البغدادي).

ويجري الفحص للتأكد من امتثال هذه المواد للتشريعات الروسية المناهضة للتطرف". وأضافت الهيئة أن الإذاعة البريطانية في روسيا ستخضع من 14 حتى 31 يناير للتفتيش حول امتثالها للمتطلبات في مجال البث التلفزيوني والإذاعي.

وقالت الهيئة "في الفترة ما بين 14 حتى 31 يناير 2019 ستخضع شركة "بريتيش تلفيجن" لتفتيش حول التزامها وتراخيصها في مجال البث التلفزيوني والإذاعي".