سما المصري: عادل إمام عرض علي مشاركته في عمل ولكن شيء ما حصل

جهينة نيوز

لا تظهر سما المصري في أي لقاء تليفزيوني أو حتى من خلال حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا ويكون لها تصريحات مثيرة.

حلت سما ضيفة على برنامج “هنا الكويت” من تقديم مي العيدان، وخلال الحلقة تحدث في الكثير من الأمور.

تطرقت سما المصري في حديثها لتذكر الفنان عادل إمام وقالت إنه شخص متواضع، ورغم كل الشهرة والنجاح الذي حققه لا يقول على نفسه إنه الرقم واحد بين النجوم.

وحكت أنها التقت به وتحدثت معه وعرفت كم هو شخص متواضع وبسيط وبعيد كل البعد عن الغرور.

كشفت سما أنها كانت ستشارك عادل إمام في أحد أعماله، لكن عندما عرض عليها هذا العمل كانت في فترة ابتعاد عن التمثيل، وقالت إنها كانت في فترة توبة وابتعاد عن المجال الفني