بمواصفات خارقة ..شاومي تكشف عن جهاز (نوت 7) ذو الخلفية الزجاجية

جهينة نيوز

كشفت شركة "شاومي" الصينية عن هاتفها الجديد "ريد مي نوت 7" ، ذو الخلفية الزجاجية والتدرجات اللونية، والذي يدعم كاميرا بدقة عالية.

وتعتبر الكاميرا المزدوجة من أهم سمات الهاتف الصيني، وهي تأتي بعدسة أساسية بدقة 48 ميغابيكسل، بفتح f/1.8، مع مستشعر من سامسونغ Samsung GM1، وعدسة ثانوية بدقة 5 ميغابيكسل لتوفير عمق أكبر.

وأكدت الشركة أن الكاميرا الرئيسية قادرة على استخدام تقنية Pixel Binning لالتقاط صور أفضل عبر الجمع بين البيكسلات المتجاورة.

وفقا لموقع AIT NEWS التقني، فإن الهاتف يعمل بواسطة واجهة المستخدم MIUI 9 المعتمدة على نظام آندرويد أوريو، ومجموعة شرائح Snapdraton 660 ثمانية النوى من كوالكوم.

كذلك يتضمن الهاتف جهاز استشعار بصمات الأصابع مثبت في الخلف، ومنفذ لسماعات الرأس وبطارية بسعة 400 ميلي أمبير.

ويبدأ سعر الهاتف من 147دولار بالنسبة للطراز ذو سعة التخزين البالغة 32 ميغابايت، مما يجعله أقل الهواتف الذكية بكاميرا دقتها 48 ميغابيكسل تكلفة.