عشراوي: طريق “الأبرتهايد” يعزل الأراضي الفلسطينية

جهينة نيوز

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن افتتاح سلطات الاحتلال الإسرائيلي طريقا للفصل العنصري ضد الفلسطينيين شمال شرق القدس المحتلة يحول الأراضي الفلسطينية إلى مناطق منفصلة ومعزولة.

وقالت عشراوي في بيان صحفي نقلته وكالة وفا الفلسطينية للأنباء اليوم: إن افتتاح سلطات الاحتلال طريق “الأبرتهايد” شرق القدس المحتلة بطول ثلاثة كيلومترات ونصف وبجدار يصل ارتفاعه إلى ثمانية أمتار للفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين يؤكد مضي الاحتلال في مخططاته الاستعمارية الاستيطانية الهادفة إلى تدمير التواصل الجغرافي في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وتحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق منفصلة ومعزولة.

ودعت عشراوي المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الأممية إلى عدم السكوت عما يقوم به الاحتلال من جرائم وضرورة مساءلته ومحاسبته وإلزامه بالقرارات الدولية إضافة إلى العمل على حماية الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه وممتلكاته من ممارسات الاحتلال التعسفية.

كما استنكر عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت افتتاح الاحتلال طريق “الابرتهايد” العنصري مبينا أنه يأتي في سياق ما يسمى “قانون القومية” العنصري الذي أقرته سلطات الاحتلال في تموز الماضي داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بتنفيذ القرارات الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت سلطات الاحتلال وفي إطار ممارساتها التهويدية افتتحت في وقت سابق اليوم طريقا شمال شرق القدس المحتلة بطول ثلاثة كيلومترات ونصف وبجدار يصل ارتفاعه إلى ثمانية أمتار لتكريس الفصل العنصري بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين ومنع الفلسطينيين في الضفة الغربية من الوصول إلى القدس المحتلة أو دخولها.