اتفاق بين "النصرة" وميليشيا "الجبهة الوطنية للتحرير" الحليفة لتركيا يقضي بسيطرة الاولى على كامل ادلب!

الخميس, 10 كانون الثاني 2019 الساعة 15:44 | شؤون محلية, أخبار محلية

اتفاق بين

جهينة نيوز

أفضى اتفاق بين تنظيم "جبهة النصرة" وميلشيات تابعة لتركيا في إدلب إلى تسليم الأخيرة مواقعها للتنظيم الأول ما يؤسس لسيطرة تامة "للنصرة" على محافظة إدلب بالكامل.

ونقلت سبوتنيك عن مصادر خاصة في إدلب أنه وقبيل ساعات من انتهاء المهلة التي اعطتها "جبهة النصرة" لمسلحي "الجبهة الوطنية للتحرير" التي شكلها الجيش التركي قبل أشهر.

وأعلنت الأخيرة الرضوخ التام لطلبات "النصرة" وتوقيع اتفاق يقضي بإزالة الحواجز والسواتر التربية من معاقلها محيط مدينتي "أريحا" و"معرة النعمان" بالإضافة إلى تبادل الأسرى بين الطرفين واتباع المنطقتين لما يسمى حكومة الإنقاذ التي أسستها فرع تنظيم القاعدة في سوريا والتي تسيطر على نحو 70% من مساحة إدلب وريفها، مقابل (الحكومة المؤقتة) التي أسستها الفصائل التابعة لتركيا.

وبيّنت المصادر أن الاتفاق أفقد الحكومة التابعة لتركيا المنطقتين اللتين كانت تسيطر عليهما في إدلب، وباتت كامل المحافظة تخضع لحكومة (الإنقاذ) التي تتبع لمجلس شورى "جبهة النصرة"، الفرع السوري لتنظيم القاعدة العالمي.


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