شتانغه يعلن قائمة نسور قاسيون أمام الأردن

جهينة نيوز

أعلن مدرب منتخب سورية الوطني لكرة القدم الألماني بيرند شتانغه قائمة لاعبي المنتخب الذي سيخوض المباراة اليوم أمام المنتخب الأردني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في نهائيات آسيا.

وضمت التشكيلة إبراهيم عالمة في حراسة المرمى وعبد الملك عنيزان وجهاد الباعور ومؤيد العجان وأحمد الصالح في خط الدفاع وتامر حج محمد ومحمد عثمان وفهد اليوسف وعمر خريبين في خط الوسط ومارديك مارديكيان وعمر السومة في خط الهجوم.

ومباراة اليوم مع الأردن هي الثانية لمنتخبنا في البطولة بعد تعادله مع المنتخب الفلسطيني في الجولة الأولى سلباً ضمن المجموعة الثانية.