أول "رجل حامل" في بريطانيا يروي تجربته.. لهذه الأسباب عانيت كثيراً!

جهينة نيوز

أكّد هايدن كروس (21 عاماً) أول "رجل حامل" في بريطانيا أن حمل طفل مدة 9 أشهر كرجل متحول جنسيا كان بمثابة "معركة كبيرة"، مشيراً إلى أنّه لن ينصح أي شخص بخوض هذه التجربة.

وتحدّث كروس، الذي أوقف عملية التحول الجنسي بهدف تأسيس عائلة في عام 2016، وأنجب طفلته، ترينتي-لي، في حزيران 2017، عن تجربته قائلا إن الولادة تثير "الكثير من المشاعر"، وومؤكداً أنّه لم يشعر بوجود الدعم الكافي.

ولدى شعور كروس أنه يتمنى إنجاب طفل في مرحلة ما من حياته، طلب من إدارة الصحة الوطنية (NHS)، تجميد بويضاته قبل إكمال عملية التحول الجنسي.

وأوضح كروس أنّه تُرك مدمرا عندما رفض الأطباء منحه علاجا بقيمة 4 آلاف جنيه إسترليني، وقرر البحث عن متبرع للحيوانات المنوية على الإنترنت، وأصبح حاملا بابنته في عام 2016، بعد تخصيب نفسه باستخدام حقنة.

وبعد مرور أحد عشر شهرا على الولادة، خضع كروس لعملية جراحية لإزالة ثدييه.

يُشار إلى أنّ كروس يستمر في عملية التحول الجنسي الكامل، في ظل نمو ابنته ترينتي-لي.