روحاني يتحدى التحذيرات الامريكية: سنطلق أقمارا صناعية بواسطة صواريخنا

جهينة نيوز

تحدى الرئيس الإيراني حسن روحاني تحذيرا أمريكيا من إطلاق مركبات فضائية وإجراء اختبارات صاروخية، وأكد أن بلاده ستطلق إلى الفضاء أقمارا صناعية خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت وكالة تسنيم عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قوله في إحياء ذكرى وفاة الرئيس السابق، آیة الله هاشمي رفسنجاني: "نحن فخورون بصواريخنا الدفاعية، وسوف نطلق أقمارا صناعية في الأسابيع المقبلة بواسطة صواريخ محلية الصنع".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد وجه تحذيرا استباقيا لإيران من المضي قدما في ثلاث عمليات مزمعة لإطلاق صواريخ إلى الفضاء قال إنها تنتهك قرار مجلس الأمن، لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 8 مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وأعاد تدريجيا فرض إجراءات الحظر والعقوبات الاقتصادية التي كانت معلقة بموجب الاتفاق النووي، ففرض الحزمة الأولى من العقوبات ضد طهران بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.