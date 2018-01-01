بعد صراع طويل.. فلة ولطيفة تطويان صفحة خلافاتهما

الخميس, 10 كانون الثاني 2019 الساعة 13:45 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

بعد صراع طويل.. فلة ولطيفة تطويان صفحة خلافاتهما

جهينة نيوز

أغلقت النجمتان فلة الجزائرية ولطيفة التونسية صفحة خلافاتهما، بعد سنوات طويلة من الشد والجذب وتبادل الاتهامات والانتقادات باللقاءات الصحفية والبرامج التلفزيونية.

ونشرت فلة عبر صفحتها على تطبيق "سناب شات" فيديو خلال غنائها في سهرة خاصة ببيروت، تواجد بها عدد من النجمات أبرزهن لطيفة وهيفاء وهبي وزينة.

وظهرت لطيفة بالفيديو وهي تجلس على نفس الطاولة مع فلة، كما قامت بالتصفيق لها خلال غنائها وتشجيعها، بل والتقطتا صورة تذكارية مع بعضهما.

وكانت الفنانة فلة، قد هاجمت التونسية لطيفة، ووصفتها بـ"اللئيمة" واتهمتها بتناول الخمور بكثرة، بينما ردت لطيفة بأن "فلة" من الأساس شخصية غير متزنة وليست لها أغانٍ ناجحة تذكر، وأن أخلاقها تمنعها من تناول السجائر أو الخمور، وطالبتها بإجراء تحليل دم معها بنفس الوقت حتي يعرف الجمهور من هو المدمن.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا