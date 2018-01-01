رونالدو يرد على صديقته السابقة بعد وصفها له بـ"المريض النفسي"!

جهينة نيوز

رد اللاعب البرتغالي ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو على تصريحات صديقته السابقة، والتي وصفته بـ"المريض النفسي".

ونفى رونالدو مزاعم صديقته جملة وتفصيلا، خصوصا تلك المتعلقة بتهديدها وسوء معاملتها، بحسب ما نشره موقع "بليتشر ريبورت" الأمريكي.

وأضاف الموقع أن "الدون" لم يقدم مزيدا من التفاصيل أو التعليقات بشأن علاقته مع لينارد.

يذكر أن عارضة الأزياء جاسمين لينارد، البالغة من العمر 33 عاما، والمشاركة في برنامج تلفزيون الواقع "بيغ براذر"، قالت على صفحتها في تويتر إنها ستنفض الغبار عن "عشيقها السابق رونالدو، وهددت بالكشف عن "طبيعته الحقيقية".

وأضافت في تغريدتها: "لا أحد لديه أي فكرة عن حقيقته، لو كانت لديكم نصفها لأصبتم بالرعب"، متابعة "كان يهددني بتقطيع جسدي ووضعه في حقيبة، في حال واعدت شخصا آخر".

وكان رونالدو اتهم باغتصاب العارضة الأمريكية كاثرين مايورغا، 34 عاما، قبل نحو 9 أعوام في غرفة بأحد فنادق لاس فيغاس.

وكذب المهاجم البرتغالي هذه التهمة. إلا أنه وفقا لوثائق مسربة، فقد تبين أن فريقه القانوني دفع لها ما يعادل 300 ألف دولار من أجل عدم مقاضاته.