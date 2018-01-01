وفاة عارضة أزياء ايطالية في ظروف غامضة

جهينة نيوز

عثرت الشرطة الأسترالية على عارضة الأزياء والممثلة ومقدمة البرامج الأسترالية الشهيرة أنا ليز براكنزيك ميتة في منزلها.

وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أنّ أصدقاء لها اتصلوا بالشرطة بعدما فشلوا في التواصل معها عن طريق الرسائل النصية.

وذكرت الصحيفة أنّه تمّ العثور عليها وقد فارقت الحياة فيما لوحظ أنها نشرت على حسابها على "إنستغرام" رسائل غامضة.

ومما جاء في بعضها: "يبدو كل شيء بالمقلوب في الوقت الراهن" و"تحديات الحياة أصبحت مؤخراً كبيرة ومظلمة وصعبة ودقيقة ومرعبة".

ولفتت في أحد التعليقات إلى أن العام الماضي كان حافلاً بالتحديات رغم أنها كانت تتطلع إلى بدايات جديدة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن النجمة الحسناء البالغة من العمر 46 عاماً، عانت في وقت سابق من الاكتئاب بسبب انتحار اثنين من أصدقائها ووفاة جدها.