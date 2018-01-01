هل تذكرون المصري قاتل زوجته وابنتيه خشية الفقر.. والده يتصدر البحث على قائمة جوجل

جهينة نيوز

قررت محكمة مصرية إحالة أوراق صلاح نجل الفنان الراحل المرسي أبي العباس للمفتي من اجل تنفيذ حكم الإعدام شنقًا عليه وذلك بعد ارتكابه جريمة بشعة بقتله زوجته وابنتيه.

وفي التفاصيل أقدم صلاح وهو ابن الفنان القدير الراحل المرسي أبي العباس في شهر حزيران الماضي على قتل زوجته وابنتيه ومن ثم إنكار الجريمة، حيث ادعى الجاني أنه عاد للمنزل بعد مباراة مصر وروسيا ضمن مونديال روسيا لعام 2018، ووجدت زوجته وابنتيه مقتولين بالإضافة لسرقة بعض الأشياء من المنزل

إلا انه وبعد التحقيق معه والضغط عليه اعترف بأنه الجاني، وقال أنه باغت زوجته هبه 38 عامًا وقام بخنقها من الخلف حتى فارقت الحياة ثم اتجه لابنته الكبرى جنة الله 14 عامًا وقام بخنقها هي الأخرى، وخلال صراخها جاءت ابنته الصغرى حبيبة الله 11 عامًا وقام بخنقها هي أيضًا.وعن الدافع وراء هذه الجريمة البشعة والتي أنكرها في البداية قال إنه تعرض لخسارة كبيرة في البورصة وأنه خشي على زوجته وابنتيه من الفقر والعيش بوضع مادي سيء لذا قرر التخلص منهم.

وبعد انتشار خبر الحكم باعدام صلاح تصدر اسم والده الفنان الراحل المرسي ابي العباس قائمة الأكثر بحثًا في غوغل.