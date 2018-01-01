أبطال الأغنية الشهيرة "بابا فين" يعودون من جديد

جهينة نيوز

استضافت الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" أبطال أغنية الأطفال الشهيرة "بابا فين"، حيث أن هذا الظهور الإعلامي الأول لهم بعد مرور 17 عامًا منذ ظهورهم آخر مرة من خلال الفيديو كليب في عام 2002.

وحقق فريق "فري بيبي" الذين ظهروا في كليب "بابا فين" نجاحًا منقطع النظير في عام 2002، حيث لا زالت هذه الأغنية الأنجح بين أغاني الأطفال حتى هذا اليوم على الرغم من مرور فترة طويلة جدًا، إذ أن عدد مشاهدات الكليب على موقع يوتيوب تجاوزت الـ75 مليون مشاهدة.

ومن ضمن المفاجآت التي كشفت عنها خلال اللقاء أن الفنانة هنا الزاهد كانت إحدى بطلات الكليب آنذاك إلى جانب شقيقتها التي تواجدت في اللقاء فرح الزاهد، وسيطرت على الحلقة أجواء كوميدية وحوار مخلوط بالمزاح والمرح أثناء حديث الشباب عن كواليس الكليب والذكريات الطريفة التي حصلت خلف الكاميرات.