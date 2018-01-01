بوينغ تتغلب على ايرباص في طلبيات الطائرات في 2018

جهينة نيوز

تخلت ايرباص عن موقع الصدارة الذي احتفظت به لخمس سنوات متتالية أمام بوينغ في المنافسة المحتدمة بين عملاقي صناعة الطائرات على الطلبيات في 2018 بعد أن انزلق نصيب ايرباص من سوق الطائرات البالغة قيمتها 150 مليار دولار لأدنى مستوى في ست سنوات.

لكن الشركة الأوروبية قلصت الفجوة بينها وبين منافستها الأمريكية في تسليمات الطائرات.

وقالت ايرباص إنها حصلت على إجمالي طلبيات بلغ 747 طائرة بما يقل بنسبة 33 بالمئة عن 2017 في حين تغلبت عليها بوينج للمرة الأولى منذ 2012 بتلقيها طلبيات لعدد 893 طائرة.

وسلمت ايرباص 800 طائرة بارتفاع نسبته 11 بالمئة وبما يشمل 20 طائرة من طراز ايه220 الصغير لتحتل بوينج الصدارة في التسليمات للعام السابع على التوالي.

وعلى الرغم من أن بوينغ لم تحقق هدف تسليماتها للعام الماضي ورغم خفض ايرباص هدفها بسبب قيود على سلاسل الإمداد العالمية فقد أدى الطلب القوي على طائرات الركاب لزيادة عدد التسليمات الإجمالية بنسبة ثمانية بالمئة في أسرع معدل له في ست سنوات.

ويسلط حجم الطلبيات الضوء على قرار ايرباص الاستحواذ على الفئة سي خفيفة الوزن من بومباردييه، والتي تتكبد خسائر وأصبحت تحمل اسم ايه220، مما أدى لتلقيها طلبيات لتسليم 135 طائرة قيمتها 12 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

ودون تلك الدفعة، يبلغ نصيب ايرباص من السوق الرئيسية التي تتنافس فيها مع بوينغ 41 بالمئة في أدنى مستوى لها منذ 2009.

وقال مسؤولون في ايرباص إنها حققت المستهدف فيما يتعلق بمعدل إنتاج الطائرة ايه350 والبالغ عشر طائرات في الشهر.

رويترز