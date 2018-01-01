التبادل التجاري بين روسيا والصين يحقق رقما قياسيا

جهينة نيوز

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بلغ حتى منتصف شهر ديسمبر / كانون الأول 2018، أكثر من 100 مليار دولار.

وقال المتحدث الرسمي للصحفيين نقلا عن سبوتنيك اليوم الخميس: "وفقا للبيانات الأولية، بلغ حجم التبادل التجاري (الروسي-الصيني) حتى منتصف ديسمبر كانون الاول أكثر من 100 مليار دولار، وهو ما يمثل رقما قياسيا تاريخيا"، مشيرا إلى أنه سيتم نشر البيانات النهائية في وقت لاحق.

وأشار المتحدث إلى أن روسيا تحتل المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين في ديناميات نمو معدل التبادل التجاري، ولا تزال الصين الشريك التجاري الأكبر لروسيا، من جانبها تحتل روسيا المرتبة العاشرة بين أكبر الشركاء التجاريين للصين.

وعبر غاو فنغ عن استعداد الجانب الصيني لمواصلة بذل الجهود لمواصلة تنمية العلاقات الصينية الروسية.

ووفقا لإدارة الجمارك الرئيسية في الصين، فقد ارتفع معدل التبادل التجاري بين روسيا والصين، في الفترة من يناير / كانون الثاني إلى نوفمبر / تشرين الثاني 2018، بنسبة 27.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث بلغ 97.23 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 12 بالمئة وبلغت 43.45 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 44.3 بالمئة لتصل إلى 53.78 مليار دولار.