في يوم واحد.. 40 سيارة قادر على تجميعها مصنع لإنتاج وتركيب السيارات السورية الإيرانية في عدرا

جهينة نيوز

انطلق في المنطقة الصناعية بمدينة عدرا مصنع لتجميع السيارات الجديدة حيث أن القدرة الإنتاجية للمصنع قادرة على تجميع 40 سيارة خلال يوم واحد.

وأعلن المدير العام لشركة السيارات السورية الإيرانية (سيامكو)، محمد زيادي، للصحفيين أن مصنع السيارات قادر على تجميع حوالي 40 سيارة يوميا.

وقال زيادي بهذا الخصوص: "إذا تم استخدام القدرة الإنتاجية القصوى للمصنع فهذا سيؤدي إلى إنتاج حوالي 40 سيارة يوميا".

وافتتح مصنع "سيامكو" في عام 2007 وعمل لمدة خمس سنوات وتم تطويره في عام 2012.

وتعد هذه الشركة هي الأولى من نوعها في سوريا.

وينتج المصنع سيارات "شام" على قاعدة سيارات Peugeot حيث يتم إنتاج بعضها لاحتياجات الشرطة والدولة ويتم تسليم الباقي إلى السوق.