انطلاق مناورات جوية ضخمة وسط إيران بمشاركة مقاتلات أمريكية

جهينة نيوز

أعلنت إيران اليوم الخميس انطلاق مناورات جوية ضخمة في محافظة إصفهان وسط البلاد.

وتحمل المناورات شعار "يا حسين" وتعد المرحلة الأساسية من مناورات الجيش الإيراني، وتجري بمشاركة طائرات عسكرية أمريكية حصل عليها الجيش الإيراني منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتشارك في هذه المناورات جميع قواعد القوات الجوية الإيرانية، ومنها قاعدة مهرآباد في طهران وقاعدة الشهيد نوجه في همدان وقاعدة الشهيد دوران في شيراز بالإضافة إلى قاعدة الشهيد بابائي في إصفهان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وقال المتحدث باسم المناورات الطيار على رضا إنكيزة: "تشارك في المناورات تشكيلة كبيرة من الطائرات المقاتلة والقاصفة وطائرات الشحن الثقيلة، وطائرات التزود بالوقود، والاستطلاع والطائرات الاعتراضية، والدوريات الجوية والطائرات المسيرة".

ومن أبرز الطائرات الأمريكية المشاركة في المناورات طائرات (إف — ،4 وإف — 5 — وإف — 7، إضافة إلى طائرات بوينغ 707و 747 وطائرات الشحن C130).

كما تشارك في المناورات طائرات روسية وقاذفات منها "سو — 24".