"مجلس منبج العسكري" التابع لميليشيا "قسد" يرفع العلم السوري على أحد مبانيه!

جهينة نيوز

نشرت وكالة ”هاوار” الناطقة باسم ”الوحدات الكردية” صورة تظهر رفع ”مجلس منبج العسكري” التابع لميليشيا ”قسد” علم الجمهورية العربية السورية على احدى مبانيه بريف منبج شمالي شرقي حلب.

وقالت ”الوكالة” إن ” الشرطة العسكرية الروسية قامت بتسيير دوريات لها في مناطق تواجد الجيش العربي السوري في العريمة، على طول الخط الفاصل بين ” مرتزقة ” درع الفرات، ومناطق ” مجلس منبج العسكري”.

وبدأت الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات لها في الخط الممتد ما بين قرية جب مخزوم إلى غرب العريمة وقرية إيلان.

وصرح الناطق الرسمي باسم ” مجلس منبح العسكري ” والقيادي في ” قسد ” شرفان درويش بأن ” الدوريات التابعة للشرطة العسكرية الروسية سارت في الخط الممتد بين قرية جب مخزوم إلى غرب العريمة وقرية إيلان”.

وكان قياديون في ميليشيا ” قسد ” أعلنوا في تصريحات إعلامية لهم بأنهم دخلوا في حوارات و لقاءات مع الدولة السورية من طرف ومع روسيا من طرف آخر تهدف لتسليم قوات الجيش العربي السوري الحدود السورية مع تركيا والتي تسيطر عليها ” قسد “.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الأمريكي سحب قواته المحتلة من سوريا و التهديدات التركية المستمرة لاحتلال مناطق سورية جديدة وهذه المرة في مناطق المنطقة الشرقية (شرق نهر الفرات).

الجدير بالذكر أن قيادة ” الوحدات الكردية ” ناشدت في بيان لها وللمرة الأولى دخول قوات الجيش العربي السوري الى مدينة منبج شمالي شرقي حلب لقطع الطريق على جيش الاحتلال التركي رغم تواجد القوات الامريكية فيها.