واشنطن بوست: محاولة للإطاحة بمادورو من الداخل

جهينة نيوز

صرح مصدر في الاستخبارات الأمريكية اليوم الخميس بأن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز طلب في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي من الرئيس نيكولاس مادورو التنحي.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المصدر قوله إن وزير الدفاع الفنزويلي طلب في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي من الرئيس نيكولاس مادورو التنحي.

وسيبدأ الرئيس مادورو مدته الرئاسية الجديدة يوم الخميس وحتى شهر كانون الثاني/يناير من عام 2025.

وفي وقت سابقن أعلنت "مجموعة ليما"، المؤلفة من دول أمريكا اللاتينية وكندا، بأنها لا تعترف بشرعية الولاية الرئاسية الجديدة لمادورو، وتطالبه بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة وتسليم السلطة إلى البرلمان لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، كون العملية الانتخابية التي جرت في وقت سابق، لم تستوف الضمانات والمعايير الدولية اللازمة. ورفضت المكسيك الانضمام إلى هذا الإعلان.

وكان الزعيم اليساري نيكولاس مادورو قد فاز بفترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات في انتخابات فنزويلا التي جرت 20 أيار / مايو 2018، لكن منافسيه الرئيسيين رفضوا نتائج الانتخابات، مشيرين إلى مخالفات واسعة النطاق.

وتضم مجموعة ليما، التي تشكلت في آب/أغسطس 2017، البيرو والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبنما وباراغواي وسانت لوسيا وكندا وكولومبيا وهندوراس وكوستاريكا وغواتيمالا.