مانشستر سيتي يكسح بيرتون البيون ب 9 اهداف دون مقابل

جهينة نيوز

هز جابرييل جيسوس الشباك أربع مرات في انتصار كاسح حققه مانشستر سيتي حامل اللقب على بيرتون البيون 9-صفر أمس الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الانجليزية لكرة القدم.

واستهل الهولندي كيفن دي بروين التسجيل ومنح سيتي التقدم بعد خمس دقائق فقط.

وضاعف جيسوس الغلة لفريقه في الدقيقة 30 قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني بعدها بأربع دقائق.

وأضاف أولكسندر زينتشنكو الهدف الرابع لسيتي بعد ان ارسل الكرة من فوق الحارس في الدقيقة 37.

وبعد 12 دقيقة على بداية الشوط الثاني، هز جيسوس الشباك مجددا بضربة رأس قبل أن يضيف فيل فودن الهدف السادس في الدقيقة 62 مستغلا كرة ارتدت من حارس مرمى بيرتون البيون.

وبعدها بثلاث دقائق أكمل جيسوس الرباعية الشخصية ليجعل النتيجة 7-صفر.

ولم تمض سوى خمس دقائق أخرى حتى زاد كايل ووكر من معاناة الضيوف لتتحول النتيجة إلى تقدم سيتي بثمانية أهداف.

وكان للجزائري رياض محرز نصيب في هز الشباك مستغلا كرة عرضية سددها داخل المرمى محرزا الهدف التاسع قبل نهاية المباراة بسبع دقائق.