تأهيل مدخل داريا وتنفيذ مشاريع البنى التحتية في مراحلها النهائية

جهينة نيوز

فاقت نسبة تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في مدينة داريا في مراحلها النهائية أكثر من 75% حيث تضمّنت تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية ويجري العمل لإنجاز مشاريع تزفيت وترميم أرصفة ومنصفات وأعمدة ودراسة مشاريع جديدة أخرى.

وتم الانتهاء من تأهيل مدخل داريا بالكامل، إضافة لترتيب المنظومة الكهربائية شبكات المياه والصرف الصحي.

وفي تصريح لصحيفة البعث أوضح المهندس محمد مضاوية عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق لقطاع الخدمات والبلديات أنه منذ تحرير المدينة كاملة تم وضع خطة أولويات لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة ومحافظة ريف دمشق تمت مصادقتها واعتمادها.

وتتركز على مشاريع ترحيل الأنقاض من الشوارع الرئيسية والفرعية والساحات، إضافة إلى تأهيل وتحسين المداخل والحدائق والبنية التحتية في المنطقة فئة أ- و التهيئة لتنفيذ مشاريع تأهيل المرافق الخدمية للمنطقة فئة ب، وذلك بعد الانتهاء من رفع الأنقاض والألغام.

وبلغت التكلفة الإجمالية لمشاريع تأهيل مدخل المدينة والطرقات حوالي 900 مليون ليرة، وتحتاج مدينة داريا لمزيد من الأموال لإعادة إعمارها وعودة المواطنين إليها، مشيراً إلى أن المحافظة طلبت من البلديات تقديم خططهم ودراسة مشاريعهم من الموازنة المستقلة للمصادقة عليها للمباشرة بتنفيذها حسب الأولويات والإمكانات.

وفيما يتعلق بتعويضات الأضرار أشار مضاوية إلى أن المحافظة تستمر بتلقي طلبات الأضرار بعد توثيقها بضبط شرطة وأوراق الملكية، وتعمل المحافظة على إجراء الكشوف اللازمة من خلال لجان مشكلة ويتم رفعها للوزارة حسب الدور والأعوام السابقة. وسيتم صرف تعويضات لقسم من المتضررين الذين تقدموا بطلباتهم في العام 2016- 2017