إعادة تفعيل عضوية سورية في الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية UAC

جهينة نيوز

استعادت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية عضويتها في الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية uac وذلك من خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية الإقليمية للشبكات الحديدية في الشرق الأوسط في أصفهان.

وبحسب المدير العام للمؤسسة الدكتور نجيب فارس فإن الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية الدولية اتخذ قراراً بعودة تفعيل المؤسسة السورية ضمن الاتحاد الدولي للسكك، ومنحها من جديد العضوية في الاتحاد، مشيراًً إلى أن قرار إعادة تفعيل حضور سورية على الساحة الدولية للسكك الحديدية جاء نتيجة استقرار الأوضاع في سورية، ونتيجة معرفة العالم بأهمية ومكانة سورية جغرافياً في المنطقة، وموقع شبكة الخطوط الحديدية السورية الاستراتيجية على محاور النقل الدولية.

وبين فارس لـ”البعث” أنه تم تسديد الرسوم المترتبة على المؤسسة للعام الحالي من صندوق التكافل العائد للاتحاد الدولي والمقدرة بـ65 ألف يورو، ما يعادل 180 مليون ليرة سورية، مقابل تعهد المؤسسة بالتزامها بالتسديد السنوي للرسوم المترتبة عليها تجاه الاتحاد، موضحاً أنه وبموجب هذا القرار أصبح بإمكان المؤسسة الدخول إلى وسائط التعاون العائدة للاتحاد الدولي، وإلى ورشات العمل التي تناسب اهتمامات المؤسسة، وتحميل الوثائق الفنية والمعايير المعتمدة في الاتحاد مجاناً، لافتاًً إلى أنه بإمكان المؤسسة الاطلاع شهرياًً على النشرات الفنية التي يصدرها الاتحاد الدولي والتي تتضمن العديد من المواصفات والمعايير الجديدة التي يتم اعتمادها في الاتحاد، إلى جانب ما يتم نشره فيها من آليات جديدة تخص صناعة السكك والخطوط بأنواعها.