9 مليارات ليرة سورية قيمة المشروعات السياحية المستثمرة في السويداء

جهينة نيوز

يبدو أن عجلة المشروعات السياحية لم تتوقف على ساحة محافظة السويداء ولاسيما خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغت المشروعات السياحية خلال العام الماضي نحو ستة مشروعات ليصبح مجموع المنشآت السياحية المستثمرة نحو ٤٥ منشأة حيث بلغت تكلفتها المالية نحو ٩ مليارات ليرة سورية.

هذا ما ذكره يعرب العربيد مدير سياحة السويداء ليضيف أن هناك كذلك نحو ٣٧ منشأة سياحية قيد التنفيذ إذ تبلغ قيمتها المالية نحو ٢٩ مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة المالية لهذه المشاريع تم احتسابها وفق أسعار ٢٠٠٩، إضافة لوجود نحو ١١ مشروعاً قيد الترخيص حيث تقدر قيمتها المالية بنحو ٣٩ مليار ليرة سورية.

ومن ناحية ثانية أشار مدير السياحة إلى أن المديرية تعاني عدم وجود شرطة سياحية لديها لكون وجودها ضرورة ملحة ولاسيما فيما يخص الجولات على المطاعم والفنادق وغيرها مع العلم أن الشرطة السياحية موجودة في معظم مديريات السياحة في المحافظات إضافة إلى وجود بناء للمديرية لكون البناء الحالي كان معداً سابقاً كمكتب استعلامات سياحي, والمسألة المهمة التي لم يغفلها مدير السياحة هي انعدام البنية التحتية الجيدة في معظم المناطق الأثرية التي تدخل ضمن قائمة المناطق السياحية لذلك، ولإبراز هذه المواقع وتشجيع المستثمرين للاستثمار بها بات حرياً بالوحدات الإدارية تخديم هذه المناطق بالبنية التحتية, علماً أن المحافظة تملك محفزات الاستثمار السياحي فضلاً عن ذلك, فقد قامت الضابطة العدلية لدى مديرية السياحة خلال العام الماضي بتنظيم ١٠ ضبوط بحق عدد من أصحاب المطاعم وذلك نتيجة قيامهم بتغيير اسم المنشأة من دون إعلام وزارة السياحة، إضافة لعدم وجود بطاقات صحية للعاملين لدى هذه المنشأة عدا عن انعدام النظافة لدى بعض المنشآت.