سالفيني يدعو الى “ربيع أوروبي” شعبوي

جهينة نيوز:

اعتبر وزير الداخلية الايطالي اليميني المتطرف ماتيو سالفيني الاربعاء أن الشعبويين في ايطاليا وبولندا يجب ان يطلقوا شرارة “ربيع أوروبي” لكي يحلوا محل يمين الوسط الحاكم في ألمانيا وفرنسا فيما يستعد الاتحاد الاوروبي لانتخابات حاسمة.

وكان سالفيني الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس الوزراء الايطالي يتحدث في وارسو قبيل محادثاته مع ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم الحزب القومي المحافظ الحاكم في بولندا.

وقد يتطرق معه الى إمكان التعاون في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الاوروبي المرتقبة في اواخر أيار/مايو المقبل. بحسب ما أوردت صحيفة “ريبوبليكا” الايطالية.

والانتخابات الاوروبية يمكن أن تؤدي الى وصول أحزاب قومية وأخرى يمينية متطرفة من مختلف أنحاء أوروبا الى البرلمان الاوروبي، ما يمكن يحدث خللا في توازن السلطة التي يهيمن عليها حاليا يمين الوسط.

وقال سالفيني الذي يترأس حزب الرابطة اليميني المتطرف بعدما التقى وزير الداخلية البولندي يواكيم برودشينسكي إن “اوروبا تعودت لاعوام أن تتحدث عن المحور الفرنسي الالماني، ونحن نستعد لارساء توازن جديد وطاقة جديدة في أوروبا”.

ويشارك حزب سالفيني “الرابطة” المناهض للهجرة في الائتلاف الحاكم في ايطاليا مع حزب خمس نجوم منذ الانتخابات العامة السنة الماضية.