رئيس الشاباك: الشركات الصينية العاملة في "إسرائيل" تشكل خطراً كبيراً على أمننا

جهينة نيوز:

حذر رئيس جهاز الشاباك الاسرائيلي نداف ارغمان من مغبة توغل الشركات الصينية في الاقتصاد الاسرائيلي وفي مشاريع اقتصادية مثل ميناء حيفا وبناء سكة قطار الحديد.

وقالت القناة العاشرة بان ارغمان قال خلال محاضرة مغلقة القاها في جامعة تل ابيب هناك خطر على امن اسرائيل خشية من توغل الشركات الصينية للمجال المالي داخل "إسرائيل".

وأوضح أن الخشية تتمحور في ان تحصل الشركات الصينية التابعة للحكومة الصينية داخل اسرائيل على معلومات حول الاسرائيليين وعلى معلومات سرية حول الحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أنَّ كشف بعض المعلومات المتعلقة بـ"إسرائيل" سيشكل خطورة على "إسرائيل" بكل ما يتعلق بالبني التحتية الاستراتيجية والشركات الاسرائيلية الكبرى، مطالباً الجهات المسؤولة بالشروع في قوانين رقابة حول الشركات الأجنبية العاملة في إسرائيل.

وفي هذا السياق، أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الأسبوع الماضي وهو يتحدث عن شروط انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، إلى ضرورة تدمير مقاتلي تنظيم "داعش" بالكامل وضمان الحماية للمقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن، ولكن تركيا تعتبرهم إرهابيين. ولقيت هذه التصريحات حول الأكراد السوريين انتقادات في أنقرة.