مفاجأة: أردوغان قدم لواشنطن ضمان أمن المقاتلين الأكراد في سوريا

جهينة نيوز:

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعد على ضوء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ضمان أمن المقاتلين الأكراد حلفاء واشنطن (الذين ينوي أردوغان شن حرب عليهم).

وقال بومبيو لوسائل إعلام غربية خلال زيارته لأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق :" من الضروري عمل كل ما بوسعنا لتوفير الحماية لهؤلاء الشباب ( المقاتلين الأكراد) الذين قاتلوا جنبا إلى جنب معنا، وأردوغان تفهم طلبنا".

وذكّر وزير الخارجية الأمريكي بتصريحات سابقة لأردوغان حول تهديد الإرهاب لتركيا، مشيرا إلى أن أردوغان يتفق مع الساسة الأمريكيين بضرورة مكافحة الإرهاب أينما وجد، في الوقت ذاته وعد بومبيو بتقديم الدعم لتركيا من قبل الولايات المتحدة.

وكان بومبيو قد التقى خلال زيارته لإقليم كردستان العراق، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، ورئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس أمن الإقليم مسرور برزاني.

وقد وصل بومبيو إلى أربيل شمالي العراق قادما من العاصمة بغداد بعد لقائه هناك بالرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ووعد بومبيو القيادة العراقية بمواصلة واشنطن دعم قوات الأمن العراقية في محاربة تنظيم "داعش" حتى تحقيق هزيمة في العراق والمنطقة.