شتانغه: عيوننا على الفوز وسنتحلى بالتركيز

جهينة نيوز:

أكد مدرب منتخب سورية لكرة القدم الألماني بيرند شتانغه أن المنتخب جاهز لمباراته مع المنتخب الأردني غداً في الجولة الثانية من بطولة آسيا ولا يعاني من أي ضغوط رغم التعادل مع فلسطين في الجولة الافتتاحية لكأس آسيا.

وقال شتانغه في مؤتمر صحفي عقد اليوم “سيدخل اللاعبون المباراة وعينهم على الفوز ونقاطها الثمينة ولا يمكن وصف موقفنا الحالي بأنه ضغط على الإطلاق وسنتحلى بالتركيز لاستعادة زمام المبادرة في المجموعة وتحقيق الفوز المهم ولا شيء سواه وخصوصاً بعد فوز الأردن على أستراليا في الجولة الأولى.”

وأضاف شتانغه: نحتاج إلى النقاط للاستمرار وسنفعل كل شيء ممكن والجميع مستعدون باستثناء أسامة أومري الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي للركبة حيث سيخضع للجراحة لافتاً إلى أن المباراة ستكون صعبة وحاسمة للمنتخبين .

من جهته لفت لاعب منتخبنا محمد عثمان إلى أنه وزملاءه في المنتخب على أتم الاستعداد للقاء الأردن الذي سيكون فيه الأداء مختلفاً عن اللقاء الأول أمام فلسطين مبيناً أن لاعبي المنتخب لن يوفروا جهداً لإثبات جدارتهم على أرض الملعب وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير الغفيرة التي تقف خلف المنتخب .

ويتصدر المنتخب الأردني المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد فوزه على أستراليا في الجولة الأولى بهدف وحيد يليه منتخبنا والمنتخب الفلسطيني بنقطة وحيدة بعد تعادلهما سلبا في الجولة نفسها وأخيراً أستراليا من دون نقاط.

وسيلتقي المنتخبان السوري والأردني غداً عند الساعة الثالثة والنصف على استاد زايد في مدينة العين الإماراتية.

المصدر_ سانا