جهينة نيوز_ عبدالهادي الدعاس

كنغستون البريطانية تمنح مدير الموارد البشرية باجنحة الشام درجة الدبلوم الاحترافي بدمشق

منحت جامعة كنغستون البريطانية للدراسات العليا إدارة الأعمال بشمال افريقيا والشرق الأوسط الأستاذ "أسامة ساطع" درجة الدبلوم الاحترافي لتدريب المدربين، خلال حفل أقيم مساء أمس بمعهد الأعداد الإعلامي بدمشق.

حيث أكدت المديرة المحلية في سورية لكلية "كنغستون" البريطانية "فاتن نظام" لـ جهينة نيوز، عن منح الأستاذ أسامة محمد ساطع درجة الدبلوم الاحترافي لتدريب المدربين الذي حاز على لقب المدرب المحترف المعتمد، إضافة لكونه أصبح عضو زميل في كلية كنغستون البريطانية.

وأشارت نظام، إلى أن الاختيار تم حسب لجنة مختصة بالاعتمادات في ممثلية الشرق الأوسط وشمال افريقيا لما يتمتع به الأستاذ اسامة ساطع من خبرات ومؤهلات في مجال التدريب الاحترافي.

من جانبه أعرب الأستاذ "أسامة ساطع" لـ جهينة نيوز، عن سعادته بالحصول على الدبلوم الاحترافي لتدريب المدربين إضافة لكونه أصبح عضو زميل في كلية كنغستون، التي سيستطيع من خلالها تقديم الأشياء المختلفة التي تواكب عصر التكنولوجيا وعصر علوم الإدارة والتطوير الاداري، لما تحتاجه كافة الأقسام والاختصاصات الجامعية، التي يستطيع من خلالها المتدرب الحصول على الكم الهائل من العلم والمعرفة من أجل تمكينه لـ دخول سوق العمل بثقة كبيرة.

ولفت ساطع، بأن حصوله على الدبلوم سيمكنه من تأهيل المدربين ومنحهم الدرجة الاحترافية كونها أعلى مرتبة عالمياً ودولياً، وأشار إلى دور الشباب الفاعل كونهم أهم ثروة وأهم استثمار قائلا: (كلما استطعنا أن نستثمر الشباب كلما استطعنا بناء أوطان ومجتمعات بطريقة أفضل وحضارية).

يشار إلى أن جامعة (كينغستون) افتتحت تحت اسم معهد كينغستون التقني عام 1899م ومنحت صفة جامعة عام 1992م, وتتوزع على أربعة حُرُم جامعية رئيسية، وتقدم العديد من الكليات منهم الهندسة المعمارية والقانون والتجارة والأعمال والرياضيات وعلوم الحاسوب وغيرها..، وتعد الجامعة أكثر من مجرد مكان للدراسة، لأنها تقوم بتأهيل الطلاب لمستقبلهم المهني، وتوفر برامج دراسية تركز على المستقبل الوظيفي بتعليم ممتاز، الذي يجعلها المكان الأمثل للطلاب الطموحين الذين لديهم خطط مستقبلية في مجال الأعمال.