الموساد و ثلاث أجهزة مخابرات عربية يريدون عودة سورية للجامعه العربية

جهينة نيوز:

يبدو أن مقولة الناشطين عن جامعه الدول العربية بأنها الجامعه العبرية قد تكون صحيحة و يبدو أن قرار بعض العرب إعادة علاقاتهم مع سورية هو قرار إسرائيلي ربما سببه أن كل تأخر في الحل السياسي في سورية يزيد من قوة سورية في المنطقة و هو ما دفع كيان الإحتلال لإرسال العرب الى دمشق للتقليل من حجم إنتصار سورية و ما سبق هو ما يمكن إستنتاجه من مقال كاتب بريطاني.

حيث كشف موقع "ميدل إيست آي" عن تفاصيل اجتماع أمني رباعي جمع مدير "الموساد" بقادة استخبارات كل من السعودية والإمارات ومصر، وناقش سبل تقليص نفوذ تركيا في الإقليم. بحسب مزاعم الموقع علماً بأن النفوذ التركي أصلاً مرتبط بالهجمة الأمريكية على الشرق الأوسط و التي حولت كل من قطر و تركيا الى منطلق للأعمال العدائية منذ العام 2002.

وأفاد الموقع البريطاني، في مقال للصحفي البريطاني المتخصص بشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيرست، بأن اللقاء الأمني عُقد في ديسمبر الماضي، بعاصمة خليجية، وخرج بالاتفاق على تطبيق 4 إجراءات.

وأُعدت الخطة بالتعاون مع رئيس "الموساد" يوسي كوهين -الذي شارك في اللقاء.

واتفق المشاركون في اللقاء على أربعة إجراءات: أولها مساعدة ترامب في مساعيه لسحب 14 ألفاً من قوات بلاده من أفغانستان، وإثر ذلك عُقد لقاء بين حركة طالبان ومسؤولين أمريكيين في أبوظبي.

أما الإجراء الثاني، فكان بهدف التحكم في سُنّة العراق، ويُقصد به الجهود التي تُبذل لتقليص نفوذ تركيا داخل تحالف المحور الوطني، أكبر كتلة نيابية من السُّنة في مجلس النواب العراقي، ويظهر ذلك من خلال زيارة رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، للرياض الشهر الماضي.

أما الإجراء الثالث، فهو السعي لإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الدول العربية الثلاث وسورية، وناقش رؤساء أجهزة الاستخبارات في اجتماعهم الرسالة التي أرادوا إيصالها إلى الرئيس السوري.

وأما الإجراء الرابع الذي تم الاتفاق عليه في اللقاء، فكان دعم أكراد سوريا أمام المساعي التركية لطرد وحدات حماية الشعب الكردية من الحدود التركية