قوات النظام السعودي تقتل 6 أشخاص بمحافظة القطيف

جهينة نيوز:

قتلت قوات أمن النظام السعودي 6 اشخاص بإطلاق النار عليهم في محافظة القطيف شرق السعودية.

ويعاني سكان المنطقة الشرقية الغنية بالنفط من الظلم والاضطهاد والتهميش والفقر ويطالبون بالعدالة والتوزيع المتساوي للثروة وهو ما يقابله النظام السعودي بالقمع والاستبداد الذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المحتجين واعتقال عدد كبير منهم وزجهم في السجون دون محاكمات.

وأوضح متحدث باسم قوات أمن النظام السعودي وفقا لوكالة واس أن القوات المتخصصة اقتحمت أول من أمس منزلا ببلدة الجش بالقطيف زاعما بأنه كان في داخل المنزل “سبعة مطلوبين” وأنهم كانوا “ينوون تنفيذ عمل إجرامي” وأنهم “بادروا إلى إطلاق النار الأمر الذي اقتضى إطلاق النار عليهم وقتل ستة منهم وإلقاء القبض على السابع بعد إصابته”, علماً بأن وسائل إعلام النظام السعودي وصفت العملية بانها استباقية مما يشير الى مبادرة الأمن بإطلاق النار.

يشار إلى أن النظام السعودي المستند إلى أيديولوجيا وهابية ظلامية يفرض قيودا صارمة على حرية الرأي والتعبير ويعاقب منتقديه بموجب قوانين استبدادية تشمل الجلد والصلب وقطع الرأس والأطراف بالسيف كما أنه ينتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع وخاصة المرأة وسط تجاهل تام من حلفائه في الغرب بسبب العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربطهما.