الوزير النداف يبحث مع غرفة صناعة دمشق و ريفها سبل تنشيط عجلة الانتاج الصناعي

جهينة نيوز:

أكد الدكتور / عاطف النداف / وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حرص الدولة على تقديم مختلف أشكال الرعية والدعم اللازمين للصناعيين لتفعيل وتنشيط عملية الانتاج الصناعي والنهوض بالصناعة الوطنية إلى مكانة لائقة.

وأشار خلال لقائه اليوم السيد سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق و ريفها وأعضاء الغرفة على أهمية دور غرف الصناعة السورية في توفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الوطنية وبأفضل المواصفات والشروط المطلوبة وأهمية التعاون الجاد مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في التصدي للمواد المهربة ومجهولة المصدر والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات مؤكداً أنه لن يتم التساهل باتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول العبث بقوت المواطن والتلاعب بمواصفات أي سلعة او تقليدها أو تزويرها و ذلك بهدف حماية المنتج الوطني وحتى شركات ومعامل وأصحاب الصناعات الوطنية .

ودعا الوزير / النداف / الصناعيين إلى بذل الجهود لتفعيل عملية تصدير المنتجات والسلع الوطنية السورية للأسواق الخارجية وفق أفضل المواصفات و الشروط المضمونة ، وأكد أهمية التشاركية في وصنع القرارات التي تساهم في تنشيط و تطوير عملية الانتاج الصناعي و التجاري ، وتأمين متطلبات الأسواق المحلية من مختلف السلع وتنعكس خيراً على المواطن من المستهلكين والمنتجين كما أشار إلى أهمية قيام الصناعي بتجديد السجل التجاري كل عام وذلك حماية لمنتجه وشركته

من جهته أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس حرص الصناعيين على الارتقاء بمنتجاتهم إلى مستوى إنجازات جيشنا العربي السوري وبطولاته والعمل على توفير مختلف السلع والمنتجات و الاستمرار بانطلاق عجلة الانتاج الصناعي خطوات متقدمة الى الامام،معرباً عن شكره لما تقدمه الحكومة من رعاية واهتمام للصناعة والصناعيين ،لافتاً إلى أهمية الدور الذي تلعبه غرفة الصناعة في تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تطوير الصناعة الوطنية السورية.

وقدم عدد من الصناعيين مداخلات تركزت على أنشطة شركاتهم ومعاملهم وواقع منتجاتهم والصعوبات والمعوقات التي تعترض تطوير عملهم ومن بين تلك الصعوبات تواجد مواد مهربة ومجهولة المصدر او منتجات مغشوشة يتم تقليدها او تزوير ماركاتها.

كما تناول الحديث أهمية مخبر الوزارة في اجراء التحاليل والفحوص عند سحب عينات وإيجاد آلية متطورة لعملية الرقابة على السلع وضرورة اعتماد بطاقة بيان واضحة ومواصفات واضحين بشكل واضح من خلال وضع اللصاقة على السلعة التي سيتم تصديرها.