ماهي علاقة الملح و قلة شرب الماء و زيادة الوزن ..؟

جهينة نيوز:

أعلن المركز الاتحادي للتغذية أن دراسة حديثة كشفت وجود سبب غير متوقع لزيادة الوزن.

وقال المركز عبر موقعه الرسمي إن احتباس الماء في الجسم، خاصة في الفخذين والساقين، يؤدي إلى زيادة الوزن.

ونصح الباحثون بالإقلال من الملح نظرا لأن الملح يتسبب في احتباس الماء بالجسم.

يشار إلى أن بيانات منظمة الصحة العالمية، نصحت البالغين بتناول كمية من الملح لا تزيد عن 5 غرامات يوميا.

وشددت الدراسة على الإكثار من الإلكتروليتات مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، التي تعمل على ضبط محتوى الماء في الجسم، وتتمثل مصادر الإلكتروليتات في الخضراوات الورقية الداكنة والزبادي والموز.

وأضافت أن عدم الإفراط في تناول الكربوهيدرات ضروي جدا، لأنها عندما تتحول إلى الجلايكوجين، فإنه يتم تخزينها مع الماء في الكبد والعضلات، ما يتسبب في زيادة الوزن.

ولفتت الدراسة إلى أنه ينبغي شرب الماء بشكل كافٍ بمعدل يتراوح بين لترين إلى ثلاثة لترات يوميا، نظرا لأن الجسم يقوم بتخزين المزيد من الماء في حال شرب القليل منه. ويمكن تدعيم هذا التأثير من خلال شرب المشروبات المدرة للبول كالقهوة.